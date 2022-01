Polícia prende dono de fazenda de Brotas (SP) com búfalos abandonados

A defesa de Souza afirmou, quando foi feita a denúncia pela Promotoria, que o pedido de prisão "não guarda elementos jurídicos para sua decretação", mas que a defesa se manifestará quando citada nos autos do processo. A defesa do segurança alegou que a prisão não é necessária.

De acordo com a denúncia, os animais foram colocados em terra sem pasto, sem água e alimentos, "com o objetivo de liberar espaço para o plantio da soja e se livrar dos custos de manutenção", diz o Ministério Público.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o pecuarista perdeu o interesse na pecuária leiteira bubalina no início de 2021, o que foi constatado pela falta de conservação das estruturas necessárias ao desenvolvimento da atividade. O mangueiro, onde os animais eram ordenhados, por exemplo, estava praticamente destruído, diz a denúncia.

No dia 21 de janeiro, a 1ª Vara da Justiça de Brotas determinou que os animais vítimas de maus-tratos sejam doados a órgãos e entidades habilitados a cuidar deles. Eles estão sob os cuidados da ONG-ARA (Amor e Respeito Animal), que comemorou a prisão do pecuarista.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu na tarde desta quinta-feira (27), em São Vicente, no litoral de São Paulo, o pecuarista Luiz Augusto Pinheiro de Souza, dono da Fazenda São Luiz da Água Sumida, em Brotas, no interior de São Paulo. Ele é acusado por maus-tratos contra cerca de mil búfalos e 72 cavalos e éguas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.