Polícia prende 7 pessoas em SP durante operação Deu Match contra golpe do amor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma operação da Divisão Antissequestro da Polícia Civil de São Paulo prendeu sete pessoas suspeitas de pertenceram a uma quadrilha que aplicava golpes através de aplicativos de relacionamento na zona norte da capital paulista.

Entre os presos está uma mulher de 26 anos que seria uma das líderes do grupo. As investigações apontaram que ela mantinha mais de 20 perfis em aplicativos de namoro.

Segundo a investigação, ela levava uma luxosa, com viagens para Cancún e Dubai e jantares em restaurantes sofisticados. Isso era bancado com dinheiro obtido com as vítimas do golpe. Ela era investigada desde o final de 2022, segundo o delegado Fabio Nelson, da Divisão Antissequestro.

"A organização tem uma série de atividades. A mulher atrai a vítima através do perfil falso. Essa vítima vai se encontrar com criminosos violentos, armados, que vão sequestrá-la e levá-la até outro ponto. Tem uma certa estrutura piramidal e organizacional, com divisão de tarefas. Existe um outro grupo que vai fazer a movimentação financeira", explicou o delegado. O grupo é suspeito de extorsão mediante sequestro.

A jovem foi presa junto ao namorado, um homem de 19 anos, nesta quinta-feira (9) no Jaraguá, na zona norte de São Paulo. Em posse dela foram encontrados U$ 900.

Além dos dois, outras quatro pessoas foram presas e uma apreendida durante a operação, chamada Deu Match 2.

Durante as buscas para cumprir mandados de prisão temporária foram utilizados drone e um helicóptero.

Segundo a Polícia Civil, entre os presos também está um ex-namorado de mulher. O homem de 27 anos é suspeito de liderar uma organização criminosa responsável por diversos sequestros na zona norte.

Fabio Nelson disse que os suspeitos negaram participação nos crimes. Não foi informado o nome dos advogados dos detidos.

Somente neste ano, ao menos duas pessoas sequestradas foram mortas na zona norte de São Paulo: um advogado e um dentista brasileiro que trabalhava em Portugal.

Durante a investida policial foram encontrados 35 tijolos de maconha. Uma arma falsa também foi localizada.