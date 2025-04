Polícia prende 6 palmeirenses envolvidos em ataque a torcida do Cruzeiro; operação mira membros da Mancha Alviverde

Um ônibus da Máfia Azul, torcida do Cruzeiro, foi interceptado por integrantes da Mancha Alviverde ainda de madrugada, na altura do km 65 da rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) faz operação na manhã desta terça-feira (1°) contra integrantes da torcida organizada Mancha Alviverde, do Palmeiras, envolvidos no ataque ao ônibus de torcedores do Cruzeiro, em 27 de outubro de 2024, em Mairiporã. Seis dos alvos foram presos até o momento.

