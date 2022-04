Polícia prende 4 por furtos com golpe do estacionamento em show de Maroon 5

"Nosso estacionamento não conta com vallets (é self-park) e toda operação é feita dentro das dependências do Allianz Parque. Além disso, fomentamos em todos os canais oficiais de comunicação (site e redes sociais) sobre o serviço oficial de estacionamento, inclusive estimulando a reserva antecipada", informou.

A administração do Allianz Parque afirmou, desde o início das investigações, que não possui nenhuma relação com o estacionamento onde os carros foram furtados.

Como forma de evitar ser vítima desse tipo de crime, a polícia civil orienta que os condutores observem bem a estrutura do local e façam uma busca pelo nome da empresa, a fim de verificar a existência legal do estabelecimento, incluindo o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).

De acordo com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) os dois estacionamentos foram montados em endereços diferentes em cada um dos eventos. O delegado titular da 3ª Delegacia de Proteção à Pessoa, Rodrigo Corrêa Baptista, contou que uma pessoa deu informações que levaram aos integrantes da quadrilha. "De posse desses dados, nós realizamos os trabalhos pertinentes de Polícia Judiciária, com aprofundamento e técnicas de investigação, e acesso aos sistemas policiais", falou.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta segunda (25) quatro suspeitos de integrar uma quadrilha que montou um falso estacionamento e furtou veículos nos arredores do Allianz Parque durante a final do Paulistão 2022, entre Palmeiras e São Paulo, e no show da banda norte-americana Maroon 5. Dos oito carros de luxo levados pelo grupo (dois durante o jogo e outros seis durante o concerto), um foi recuperado até o momento.

