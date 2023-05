Polícia prende 23 por golpe do bilhete premiado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul cumpriu neste domingo (7) mandados de prisão, busca e apreensão em quatro estados em uma operação contra suspeitos de aplicar o golpe do bilhete premiado.

Foram presas 23 pessoas suspeitas de envolvimento no crime. Os mandados foram cumpridos nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo e Santa Catarina. A ação foi batizada de Ilussio.

O prejuízo estimado gira em torno de R$ 1 milhão. Ao menos 21 vítimas foram identificadas. Os suspeitos deverão responder por estelionato e associação criminosa.

O golpe consiste em fazer com que a vítima acredite estar diante de uma oportunidade de se tornar um milionário. Os estelionatários enganam pessoas propondo a troca entre um valor em dinheiro por um falso bilhete de loteria contemplado.

Cartões bancários, máquina de cartão, celulares, documentos que comprovam transferências bancárias, bilhetes de loteria, notebooks e um revólver foram apreendidos. A operação foi coordenada pela 2ª Delegacia Regional de Polícia Metropolitana de Canoas.

COMO FUNCIONA O GOLPE

A vítima é abordada por um criminoso que se faz passar por uma pessoa humilde à procura de um endereço ou local que não existe e que possui um bilhete da loteria.

Outros golpistas aparecem em cena, simulam ajuda e confirmam o suposto bilhete como verdadeiro. Eles fingem ligar para um gerente da Caixa, que confirma o suposto bilhete como verdadeiro.

Na sequência, convencem a vítima a transferir valores para o falso vencedor, como garantia para o recebimento do prêmio.