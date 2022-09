Polícia paulista apura se mulher foi morta por negar beijo a integrante do PCC

As investigações continuam para localizar a cuidadora desaparecida e identificar os demais integrantes que teriam participado do crime.

Os agentes responsáveis pelo caso disseram que a investigação teve como alvo principal um homem que se intitulou auditor de drogas e disciplina, termo usado para identificar criminosos responsáveis por impor as regras da facção criminosa. Ele, seguindo a polícia, admitiu ter participado do julgamento da mulher.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.