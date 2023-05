Polícia investiga sequestros-relâmpago com pedidos de PIX no Rio de Janeiro

Também ao jornal, uma segunda vítima afirmou que os criminosos pegaram todo o dinheiro que havia em seu aplicativo do banco no celular e, duas horas depois, a libertaram. Ela afirmou que foi abordada quando estava chegando em sua empresa.

Após abordarem as vítimas, os integrantes da quadrilha forçam as pessoas a fazerem transferências bancárias via PIX e também pedem valores para amigos em troca da libertação. A 42ª Delegacia de Polícia (Delegacia Recreio dos Bandeirantes) investiga a atuação do bando, que age na região do bairro Vargem Pequena.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando uma quadrilha que realiza sequestros-relâmpago nos quais obriga as vítimas a fazerem pedidos de PIX para amigos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.