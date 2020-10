Polícia investiga se casal encontrado morto foi envenenado na zona leste de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um casal foi encontrado morto dentro de casa, na madrugada de terça-feira (29), no Jardim Miriam, região de Itaim Paulista, na zona leste da cidade de São Paulo. As filhas das vítimas, de 6 e 2 anos, estavam na varanda da residência quando os corpos dos pais foram encontrados pelo tio delas, que havia retornado de uma viagem.

Uma das linhas de investigação seria um suposto caso de envenenamento, já que não havia sinais aparentes de violência nos corpos. A polícia aguarda resultado de exames periciais para constatar isso. A motivação para as mortes também é apurada.

O tio das crianças, um estudante de 19 anos, afirmou em depoimento à polícia ser vizinho do irmão e da cunhada. Ao retornar de uma viagem, ele afirmou ter visto as duas sobrinhas, em pé e abraçadas na varanda da residência das vítimas.

Quando entrou na casa, ainda de acordo com seu depoimento, o estudante encontrou os corpos da cunhada, sobre a cama do quarto do casal, e do irmão, caído na sala. O jovem acionou a PM logo em seguida.

Ao chegar na residência, policiais militares avistaram uma garrafa plástica, com o gargalo cortado, sobre a mesa da cozinha, segundo o boletim de ocorrência. Dentro dela, havia um líquido transparente, que foi apreendido e encaminhado ao Instituto de Criminalística.

As duas crianças foram levadas a um hospital da zona leste, onde permaneceram em observação após serem retiradas da cena do crime. O Conselho Tutelar assessora a polícia com relação às duas meninas.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública), gestão João Doria (PSDB), afirmou que o 50º DP (Itaim Paulista) investiga o caso, registrado até o momento como "morte suspeita".

"Laudos periciais foram solicitados e serão analisados pela autoridade responsável, assim que finalizados. A equipe de investigação ouvirá os vizinhos da família para auxiliar no esclarecimento dos fatos", diz trecho de nota.