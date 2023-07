Polícia investiga mais 10 torcedores por confusão que causou morte de palmeirense

Morador do Rio de Janeiro, o torcedor preso preventivamente não faz parte de torcida organizada e teria chegado ao Allianz Parque sozinho. Ela está detido no Centro de Detenção Provisória Pinheiros IV, na zona oeste da capital.

"Obviamente que depois de algumas horas, no interrogatório, sabendo da gravidade do estado da Gabriela, ele disse que teria arremessado pedras de gelo", afirmou o delegado.

Foi no interior do estádio Allianz Parque, onde fica a delegacia em dias de jogos, que ele mudou a versão. De acordo com Saad, o novo depoimento teria sido dado após o flamenguista ter presenciado a gravidade do ferimento.

O suspeito, ainda de acordo com o policial, inicialmente admitiu ter atirado uma garrafa na direção de torcedores do Palmeiras.

A auxiliar de sala de aula morreu nesta segunda (10), dois dias após ser atingida no pescoço por estilhaços de uma garrafa. Gabriela foi ferida na rua Padre Antônio Tomás, ao lado do Allianz Parque, na Água Branca, zona oeste de São Paulo. Ela pretendia assistir ao jogo entre Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga se mais dez torcedores, entre palmeirenses e flamenguistas, arremessaram objetos durante a confusão, no último sábado (8), que terminou com a morte de Gabriela Anelli Marchiano, 23.

