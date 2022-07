Polícia investiga estupro de estudante no campus da Unb em Brasília

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Distrito Federal está investigando um caso de estupro contra uma estudante de 18 anos, no campus da Unb (Universidade de Brasília), na noite de sexta-feira (8).

Por volta de 20h20, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na região perto da Faculdade de Educação, no campus Darcy Ribeiro, no bairro Asa Norte, em Brasília. No entanto, o suspeito do crime já havia fugido do local, e a vítima foi encaminhada para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher.

A estudante teria sido abordada em um local escuro da universidade pelo autor do crime, que estaria armado de uma faca. Ela foi levada para um local ainda mais distante dos prédios da instituição, onde ocorreu o crime. A vítima depois conseguiu fugir e chegou à sala de aula, onde pediu ajuda e, então, a PM foi acionada.

Na noite de sábado (9), a universidade divulgou nota afirmando que o suspeito procurou a instituição e relatou uma versão diferente da apresentada pela estudante. Ele foi levado para a delegacia que investiga o caso para prestar depoimento.

A nota divulgada pela universidade também diz que vídeos das câmeras de segurança com imagens relacionadas ao episódio foram encaminhados para as autoridades de segurança pública. As imagens mostram a estudante saindo do restaurante universitário com um homem, que corresponde às descrições feitas por ela.

"A Universidade de Brasília (UnB) informa que foi procurada neste sábado (9) por um homem que se identificou como sendo o acusado de estupro. O homem relatou versão que diverge da denúncia feita pela estudante e seguiu para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher para prestar depoimento", afirma a nota.

"A Universidade esclarece, ainda, que a Prefeitura da instituição entregou para a Polícia Civil imagens da noite de sexta-feira (8) captadas pelo seu sistema de videomonitoramento. As imagens mostram a estudante saindo do Restaurante Universitário acompanhada por um homem que corresponde às descrições feitas por ela", completa o texto.

A UnB também afirma que espera que o caso seja elucidado com a maior brevidade possível e que permanece à disposição da Polícia Civil para qualquer esclarecimento adicional e "continuará trabalhando para proporcionar um ambiente mais seguro para a comunidade universitária".

Em manifestação anterior, A Unb havia afirmado que "lamenta profundamente o ato de violência" ocorrido com uma estudante da instituição. "Qualquer tipo de assédio, abuso ou violência sexual é inaceitável e precisa ser rigorosamente punido", declarou a instituição em nota.

A universidade acrescentou que está, desde então, em contato com a estudante e sua família e prestando o apoio necessário, além de colaborar com as investigações.

"Além disso, o Comitê de Segurança da UnB está empenhado na melhoria e ampliação da iluminação, em aumentar as rondas no período noturno, em fortalecer nossas campanhas de comunicação para melhorar a segurança e em capacitar nossos agentes. Colocamos câmeras em todos os campi e estamos ampliando o nosso sistema de videomonitoramento, que conta com mais de 500 câmeras e tem ajudado a resolver crimes e a prevenir situações de perigo", afirma o texto.