Polícia investiga ataque a influenciador Meno Kabrinha no litoral de SP

Em comunicado pouco após o ocorrido, a assessoria do influenciador pediu por orações devido a necessidade de cirurgia pela bala alojada no crânio.

No boletim, ainda é registrado que, ao chegarem a Guarujá, Silva e Alves convidaram mais dois homens que conheceram na praia para andarem de motocicleta juntos e, depois, ficarem com eles na casa alugada.

No boletim de ocorrência, Richard Alves explicou que ele e Silva haviam alugado uma casa próxima ao local, na rua Emílio Portela, e chegado horas antes, na terça (23), para produzir conteúdos no Instagram.

O também influenciador digital Richard Alves, que o acompanhava no momento, pediu ajuda por telefone de outras pessoas que estavam com eles em residência próxima ao local para conduzi-lo ao atendimento médico.

SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga uma suposta tentativa de assalto com arma de fogo que terminou com um tiro na cabeça do influenciador digital Gustavo Henrique Ramos Silva, 18, conhecido como Meno Kabrinha, próximo à praia das Astúrias, em Guarujá, no litoral paulista.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.