Polícia identifica todos os mortos em operação em Varginha (MG)

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Minas Gerais informou que todos os 26 corpos dos suspeitos mortos na ação conjunta da Polícia Militar e da PRF (Polícia Rodoviária Federal), em Varginha (MG), foram identificados. A identificação do último corpo foi concluída neste sábado (6) por meio de DNA.

Dos 26 corpos, 25 foram entregues aos familiares. Em nota, a polícia informou que 25 homens foram identificados por impressão digital. Os laudos foram realizados pelo Instituto de Identificação da PCMG, que concluiu 16, e pela Polícia Federal, que fez outros 11.

"Além do serviço de identificação dos corpos, a Polícia Civil esclarece que está em curso a investigação de fatos e circunstâncias para possíveis correlações com outros eventos", diz o texto.

Na ação, ocorrida na madrugada de domingo (31), nenhum policial morreu ou ficou ferido. Os suspeitos estavam escondidos em duas chácaras onde, segundo as autoridades, arquitetavam uma ação aos moldes do que a polícia chama de "novo cangaço", tática também conhecida como "domínio de cidades".

A ação seria semelhante ao ataque ocorrido em Araçatuba (SP), quando foi planejado um roubo de R$ 90 milhões. De acordo com a PRF, houve confrontos no local e foram apreendidas armas, munições, granadas e veículos roubados. Também foi apreendida uma carreta com um compartimento secreto que, segundo a Polícia Civil, seria usada na fuga após o assalto.

Uma investigação paralela do Ministério Público de Minas Gerais ocorrerá em segredo de justiça. A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e a comissão de direitos humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais monitoram os desdobramentos das investigações conduzidas pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. A PM, que também participou da operação, abriu inquérito policial militar para apurar as circunstâncias da ação.

Confira lista de identificados:

- Artur Fernando Ferreira Rodrigues, 27 anos, Uberaba (MG)

- Daniel Antonio de Freitas Oliveira, 35 anos, Uberlândia (MG)

- Darlan Luiz dos Santos Brelaz, 41 anos, Goiânia (GO)

- Dirceu Martins Netto, 24 anos, Rio Verde (GO)

- Eduardo Pereira Alves, 42 anos, Brasília (DF)

- Evando José Pimenta Junior, 37 anos, Uberlândia (MG)

- Francinaldo Araújo da Silva, 44 anos, Eugênio Barros (MA)

- Gerônimo da Silva Sousa Filho, 28 anos, Porto Velho (RO)

- Gilberto de Jesus Dias, 29 anos, Uberlândia (MG)

- Giuliano Silva Lopes, 32 anos, Uberlândia (MG)

- Gleisson Fernando da Silva Morais, 36 anos, Uberaba (MG)

- Isaque Xavier Ribeiro, 37 anos, Gama (DF)

- Itallo Dias Alves, 25 anos, Uberaba (MG)

- José Filho de Jesus Silva Nepomuceno, 37 anos, Caxias (MA)

- José Rodrigo Dama Alves, 33 anos, Uberlândia (MG)

- Julio Cesar de Lira, 36 anos, Santos (SP)

- Luiz André Felisbino, 44 anos, Ipameri (GO)

- Nunis Azevedo Nascimento, 33 anos, Novo Aripuanã (AM)

- Pietro Henrique Silva da Fonseca, 20 anos, Uberlândia

- Raphael Gonzaga Silva, 27 anos, Uberlândia (MG)

- Ricardo Gomes de Freitas, 34 anos, Uberlândia (MG)

- Romerito Araujo Martins, 35 anos, Goiânia (GO)

- Thalles Augusto Silva, 32 anos, Uberaba (MG)

- Welington dos Santos Silva, 31 anos, Parauapebas (PA)

- Zaqueu Xavier Ribeiro, 40 anos, Goiânia (GO)

- Adriano Garcia, 47 anos, Elói Mendes (MG)