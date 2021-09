Polícia flagra carro carregado de joias, arma e munições no interior de SP

Os policiais encontraram a arma em um fundo falso do veículo, um Honda Civic. Também estavam no compartimento secreto 1.527 peças de joias que, segundo a polícia, somavam quase R$ 600 mil entre correntes, pulseiras, brincos, piercings, pingentes e anéis, todos confeccionados em ouro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.