Polícia fecha laboratório que fabricava anabolizante adulterado com tempero de cozinha em Goiás

O líder e os demais integrantes do grupo poderão responder por adulteração de produtos, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os bens apreendidos poderão ser revertidos para uso das forças policiais do estado.

"Não se tratava de produtos idôneos. Um era adulterado com colorau, para mostrar que aquela substância seria mais pura, porque, quanto mais âmbar, mais vermelha, mais qualidade teria", explicou Bezerra. Uma das páginas do grupo no Instagram tinha mais de 100 mil seguidores, conforme o policial.

A polícia afirma se tratar do maior laboratório ilegal de esteroides anabolizantes do país. Em nova fase das investigações, a polícia vai averiguar problemas de saúde que possam ter sido provocados em consumidores pelo uso de produtos fabricados pelo laboratório clandestino.

Com o grupo foram apreendidos bens que somam R$ 31 milhões, incluindo 11 veículos de luxo, como uma BMW avaliada em R$ 800 mil, segundo a polícia. Valores foram bloqueados também em contas-correntes utilizadas, segundo as investigações, para lavagem de dinheiro.

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Goiás fechou nesta quarta-feira (26) um laboratório clandestino em Anápolis (GO) que misturava anabolizantes com colorau, um tempero de cozinha.

