Polícia faz quarta operação em um mês para prender traficantes na cracolândia

Como nas três outras operações na rua Helvétia, agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) e oficiais das polícias Civil e Militar invadiram a rua e mandaram todos se sentarem no chão até toda droga e armas serem recolhidas. Depois, cada pessoa foi revistada e impedida de ficar no local.

A ação faz parte da operação Caronte, iniciada em abril do ano passado, e infiltrou investigadores no local para filmar e fotografar casos de tráfico de drogas. Um mês depois, apenas 3 dos 37 alvos foram presos. Um deles foi detido nesta terça-feira (14), segundo a Polícia Civil —uma mulher suspeita de vender drogas nas ruas Helvétia e dos Gusmões, outro ponto de concentração de dependentes químicos no centro.

