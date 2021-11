Polícia faz operação contra pirataria de jogos de videogame em SP

A ação conta com o apoio da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e, em São Paulo, é coordenada pela 1ª Delegacia DIG (Antipirataria).

As equipes cumpriram as determinações judiciais no bairro Penha de França (zona leste da capital paulista) e na cidade de Guarulhos (Grande SP).

