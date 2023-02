Polícia encontra em padaria de SP leite destinado a famílias carentes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Embalagens desviadas do programa estadual Vivaleite, que distribui leite gratuitamente para crianças e idosos de baixa renda, foram encontradas neste domingo (4) em uma padaria em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo.

Um sócio da padaria foi preso em flagrante e indiciado por receptação de produto obtido de forma criminosa.

Agentes do GOE (Grupo de Operações Especiais), da Polícia Civil, encontraram na padaria 23 embalagens de leite do programa estadual. Eles foram ao local após receberem uma denúncia anônima sobre o uso do produto. O estabelecimento fica na avenida Álvaro Guimarães, no bairro Planalto.

Questionada, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) não disse se o leite era vendido a clientes, utilizado para a fabricação de pães ou consumido por funcionários da padaria.

O caso é investigado no 3º Distrito Policial da cidade.

O leite do programa estadual é destinado a crianças que têm entre seis meses e seis anos de idade em famílias com renda de até dois salários mínimos. Na capital e na região metropolitana de São Paulo, o Viva Leite também atende pessoas com mais de 60 anos. A prioridade são famílias que ganham até 25% de um salário mínimo.

Com mais de 300 mil pessoas atendidas, ele é considerado o maior programa de distribuição de leite do país. A comercialização e o uso do produto por quem não é beneficiário do programa é proibida.