Polícia encontra crack, maconha e lança-perfume em casa na Brasilândia, zona norte de SP

A Polícia Civil informou que todo material foi apreendido para passar por perícia. O caso foi registrado como tráfico de drogas. Agora, as investigações devem prosseguir para tentar identificar e responsabilizar o dono do imóvel.

Durante as buscas também foram encontradas três balanças de precisão, cinco cadernos com anotações, dois rádios comunicadores e sacolas plásticas.

