Polícia encontra corpo de mulher decapitado na zona leste de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo de uma mulher, ainda não identificado, foi encontrado decapitado na madrugada deste domingo (25) em uma travessa em Cidade Tiradentes (zona leste de São Paulo). Ninguém foi preso.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de encontro de cadáver. No local, os militares encontraram a mulher caída em via pública. Não há informações se a cabeça.

Foi solicitada perícia para o local dos fatos. O caso foi registrado como homicídio pelo 49º DP (São Mateus) e encaminhado ao DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), que apura os fatos.