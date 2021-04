Polícia encontra corpo de diretora de escola de samba em casa incendiada

"Ela sempre estava com um sorriso no rosto. Não dá para entender por que isso aconteceu com ela", indagou o amigo.

O presidente da escola de samba faz aniversário no mesmo dia que Andréia, em 28 de maio e, por isso, ambos costumavam celebrar a data juntos. Essa rotina anual só foi quebrada, segundo Remondini, por causa da pandemia do novo coronavírus.

O celular da mulher, com o qual ela havia respondido mensagens de amigos até por volta das 22h de terça-feira (13), segundo a polícia, não foi localizado na residência. A Polícia Civil investiga se o aparelho foi levado pelo suspeito do homicídio.

Ela estava sozinha em casa, desde que o marido foi internado com Covid-19, disse o amigo do casal e diretor da agremiação Renato Remondini, o "Tomate.", 46 anos.

Assim que as chamas foram apagadas pelos bombeiros, porém, policiais encontraram Andréia deitada em sua cama, com perfurações pelo corpo e parcialmente carbonizada.

O irmão de Andréia, um mecânico de 48 anos, foi localizado por policiais militares em frente à casa da vítima, no bairro Jardim Leonor, para onde ele foi ao ser informado sobre o fogo. Até este momento, segundo relatado à polícia, ele imaginava que a morte havia ocorrido por causa do incêndio.

Até a publicação desta reportagem, a polícia não havia identificado nenhum suspeito ou descoberto a motivação para o crime, registrado como homicídio qualificado por meio cruel. As causas do incêndio também são investigadas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após um chamado de incêndio em residência, controlado por volta das 3h desta quarta-feira (14), bombeiros encontraram o corpo de Andréia Menaide Cabral Panachi, 51 anos, carbonizado e com perfurações, em um bairro perto da zona rural de Itatiba (84 km de SP). Ela era diretora da Dragões da Real, escola do Grupo Especial da capital paulista.

