Polícia encontra armas e munição em karaokê no centro de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma arma de grosso calibre, munições e materiais para venda de drogas foram apreendidos pela Polícia Militar em um karaokê de fachada no bairro do Bom Retiro (região central). O caso aconteceu na quinta-feira (3), mas se tornou público neste sábado (5).

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a equipe chegou no local após denúncia de que um homem armado havia entrado no estabelecimento. Como as portas estavam abertas, os agentes entraram e realizaram buscas pelo local, mas não havia mais ninguém no imóvel.

Na casa que funcionava um suposto karaokê, os policiais encontraram uma espingarda calibre 12, munições, uma arma Airsoft, R$ 10.571,10 em espécie, diversas porções de uma substância cristalizada e de comprimidos aparentando ser entorpecentes, balanças de precisão, rádios comunicadores, dois aparelhos de telefone celular e diversas caixas do medicamento anestésico.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial (Bom Retiro).