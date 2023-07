Polícia encontra arma que teria sido usada em morte de PM da Rota em SP

Segundo os relatos, os policiais também teriam torturado um dos mortos, que estaria com marcas de queimaduras de cigarro no corpo.

Pelo menos oito pessoas foram mortas ao longo do fim de semana e o suspeito de atirar contra o policial foi preso ontem. Antes de se entregar, ele usou as redes sociais para pedir que "parassem a matança".

Ele trabalhava com colegas do 1º Batalhão de Choque quando o grupo foi "atacado por criminosos armados que efetuaram disparos de arma de fogo", segundo a SSP.

A arma estava embrulhada em uma sacola de plástico e foi encontrada uma casa no bairro de Vila Júlia, no Guarujá. "Agora vem o trabalho da perícia, vamos fazer todas as análises necessárias para ter a confirmação de que essa foi a arma que tirou a vida do policial militar", disse o delegado.

