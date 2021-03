Polícia encerra 39 festas clandestinas no sábado no estado de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria Estadual da Segurança Pública, sob a gestão de João Doria (PSDB), anunciou que, somente no sábado (20), foram encerradas 39 festas clandestinas no estado de São Paulo. Também disse que as polícias Civil e MIlitar realizaram 4.008 dispersões e 28,6 mil abordagens.

A SSP afirmou também 22 pessoas foram presas, 39 procurados pela justiça capturados e um adolescente apreendido, somando 62 detidos. "Também foram vistoriados mais de 43 mil veículos, sendo 359 localizados. Ao todo, 114,3 quilos de drogas foram recolhidas", disse, em nota.

Desde 26 de fevereiro, foram fechadas 619 festas clandestinas e realizadas 87,2 mil dispersões e 622 mil abordagens no estado de São Paulo. Chamadas de "Toque de Restrição", as operações contaram com o apoio das polícias Civil e Militar.

Segundo a SSP, 829 pessoas foram presas em decorrência dessas abordagens, 1.783 procurados pela Justiça acabaram capturados e 46 adolescentes apreendidos, em um total de 2.658 detidos desde o mês passado.

A secretaria afirma também que foram vistoriados mais de 1 milhão de veículos, sendo localizados 8.169 produtos de roubo e furto. Diz ainda que 10,8 toneladas de drogas foram apreendidas.