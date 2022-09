Polícia e GCM cercam praça da Sé em busca de ladrões de celular e traficantes

O edifício, que possui mais de 20 andares, está ocupado por diversas famílias, que vivem de maneira insalubre, dadas as condições do local, como fiações expostas.

Policiais civis e GCMs também invadiram um prédio abandonado na rua do Carmo. O imóvel fica a poucos metros do Poupatempo Sé. Dentro dele, dois homens foram presos em flagrante por receptação de celular roubado.

