Polícia do Rio acha bunker em ação contra o tráfico; 17 são presos

Com os suspeitos dentro do bunker os agentes apreenderam dez fuzis, uma metralhadora .30, uma metralhadora .50, munição, granadas e drogas.

Pelo menos 17 criminosos foram presos, sendo que dez deles estavam escondidos no bunker. Os policiais agiram para impedir um plano de invasão de traficantes do Terceiro Comando Puro em outras comunidades dominadas por traficantes rivais.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou uma espécie bunker durante operação contra traficantes em Parada de Lucas, na zona norte carioca na manhã desta sexta-feira (18) As informações são da TV Globo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.