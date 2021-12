Polícia do DF apura denúncia de estupro dentro de hotel de luxo em Brasília

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Distrito Federal abriu investigação referente a denúncia de estupro em uma das acomodações do Meliá Brasil 21, um dos hotéis de luxo de Brasília. O caso foi revelado hoje pelo site "Metrópoles", e a vítima seria uma turista chilena que, de acordo com a reportagem, teria sido abusada por uma massagista terceirizada. A reportagem, o Meliá enviou uma nota em que alega ter sido informado "sobre um suposto caso de assédio a uma de suas hóspedes, ocorrido no último dia 19/12/21". O hotel informou ainda que "está prestando todo o suporte para a investigação do mesmo, bem como todo atendimento necessário a hóspede". A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Distrito Federal, que confirmou que o caso é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. "Há o registro de ocorrência. Não repassamos detalhes do fato com a finalidade de preservar a vítima. A Deam I prossegue com as investigações", informou a instituição. Segundo reportagem do Metrópoles, a chilena teria solicitado serviço de massagem ao gerente do hotel. A prestadora de serviço foi então acionada e, de acordo com as imagens do circuito interno, teria sido a única pessoa a entrar no quarto da vítima. No local também estava o filho da turista.

