Polícia diz que identificou corte proposital da fiação na linha 9-Esmeralda

Foram achados pedaços de concreto, blocos de asfalto em vários pontos da linha. Os objetos teriam sido jogados do alto de viadutos visando quebrar e danificar a linha, disse o delegado. As falhas começaram a ocorrer a partir das 14h do dia 3 de outubro.

No dia 4 de outubro, o delegado Eduardo Ferreira, em entrevista ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes), afirmou que tinha algumas suspeitas. Um delas é de que criminosos teriam atirado objetos sobre o pantógrafo (equipamento que fica na parte superior da composição e é responsável por transferir a energia necessária para que o trem possa funcionar e se locomover), fazendo com que os fios ficassem enrolados e causasse a pane.

A equipe de investigação analisa as imagens extraídas das composições da ViaMobilidade e as diligências continuam para esclarecer os fatos e identificar os autores. A reportagem procurou a ViaMobilidade, mas a empresa não quis comentar a investigação da polícia.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo afirmou que identificou o roubo de cabos e cortes propositais da fiação na Estação Autódromo de Interlagos, da linha 9-Esmeralda, administrada pela empresa privada ViaMobilidade. Perícia foi realizada após pane no serviço da linha de trem concedida à iniciativa privada, no último dia 3 de outubro.

