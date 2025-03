Polícia divulga imagem de suposto terceiro envolvido em morte de influenciadora no MA

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Maranhão divulgou na quarta-feira (19) imagens de um motociclista que estaria envolvido no assassinato da influenciadora digital Adriana Rosa Oliveira, 27, morta a tiros no último sábado (15) em Santa Luzia, na região do Vale do Pindaré.

De acordo com os investigadores, ele aparece trafegando em alta velocidade no sábado em uma avenida próxima à casa onde a mulher foi assassinada.

O caso levou à prisão do marido e do sogro da influenciadora ainda no domingo (16) por suspeita de feminicídio. A polícia trata o motociclista, ainda não identificado, como um possível terceiro envolvido.

A defesa dos homens presos afirma, em nota, que o surgimento das imagens das câmeras de segurança corrobora o depoimento do marido da vítima.

Ele relatou à polícia que um homem teria invadido a residência do casal, atirado em Adriana e fugido em uma moto.

"O advogado Irandy Garcia reafirma que comprovará a inocência dos acusados e repudia as acusações precipitadas contra seus clientes. A defesa segue aguardando os laudos periciais dos telefones, fundamentais para o esclarecimento dos fatos", diz a defesa, em nota.

A polícia contesta a versão do marido da vítima e diz que as imagens do motociclista próximo ao local não alteram a situação dos suspeitos.

"[As imagens] apenas indicam um executor, que vai ter que ser identificado", disse à Folha o delegado Allan Santos, responsável pelas investigações.

De acordo com a apuração da polícia, Adriana foi morta a tiros dentro de casa. O marido estaria na residência do casal no momento do crime, segundo os investigadores.

O delegado regional de Santa Inês, Alisson Guimarães, que iniciou as investigações sobre o caso, disse, antes da divulgação da imagem do motociclista, que foram colhidos elementos de prova robustos contra os homens, incluindo áudios gravados pela vítima antes do crime, em que teria relatado que o seu sogro estaria a seguindo e, caso algo acontecesse, ele seria o responsável.

Conforme o depoimento do marido da influenciadora, um homem desconhecido que estava em uma motocicleta entrou no imóvel, perguntou pela vítima e, logo em seguida, efetuou os disparos de arma de fogo que a mataram.

Essa versão, durante a apuração dos fatos, que contou com depoimentos de vizinhos e familiares, análises de câmeras de monitoramento, não teria se confirmado.

"Alguns detalhes foram chamando nossa atenção. O portão que sempre fica fechado, porque é uma área mais afastada, estava aberto. O marido não prestou socorro, não procurou hospital. Ele se preocupou em sair e em chamar a polícia somente. Nenhuma das câmeras mostrou esse motoqueiro", acrescentou o delegado.

Por causa disso, a Polícia Civil prendeu os dois homens em flagrante. Ambos mantiveram a mesma versão, de que não entendiam o motivo do crime.

Eles passaram por audiência de custódia na segunda-feira (17) e tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

Adriana era uma influenciadora conhecida na cidade de Santa Luzia e tinha cerca de 38 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilhava sua rotina e também fazia publicidade.

O cortejo do corpo dela foi acompanhado por centenas de moradores da cidade no último domingo.