Polícia descarta motivo político para sequestro de vereadora trans no ES

VITÓRIA, ES (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Espírito Santo descartou motivação política no caso do sequestro da vereadora trans Lari Bortolote Marcon (Republicanos), de Rio Novo do Sul. Na manhã desta segunda-feira (22), homens armados a levaram de um sítio da família dela na cidade. Ela foi resgatada à noite.

Segundo o delegado da Regional Sul Faustino Simões, o sequestro estaria ligado a crime de patrimônio, já que a vereadora é figura pública, com muitos seguidores nas redes sociais e a propriedade rural da família pode ter chamado a atenção dos criminosos. Um adulto foi preso e um adolescente, apreendido. Eles não haviam constituído advogado até a tarde desta terça-feira (23).

Inicialmente os sequestradores exigiram R$ 250 mil da família para libertá-la. Segundo a polícia, após negociação do irmão da vítima com os criminosos, uma quantia de R$ 100 mil foi acertada e o local de entrega, marcado.

Na mesma noite, o irmão foi para o local com o dinheiro, quando dois homens a pé entraram dentro do seu carro e seguiram com ele até o bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim. Lá foram abordados por policiais que estavam à paisana.

Foram presos um rapaz de 28 anos e apreendido um adolescente de 17 anos.

Equipes chegaram ao cativeiro da vereadora na cidade de Anchieta, no sul do estado. Dois sequestradores estavam com a vítima, mas conseguiram fugir pelos telhados das casas.

No cativeiro foram encontradas um revólver 38, uma pistola 12 mm e outra 9 mm, uma submetralhadora, 22 quilos de maconha, uma pequena quantia de crack, cocaína e dinheiro em espécie.

Segundo o delegado da Regional Sul Faustino Simões, todos os envolvidos têm passagens, inclusive os foragidos que estão sendo investigados.

"Trabalhamos com a linha de que esses indivíduos atuam dentro do tráfico de Cachoeiro de Itapemirim e estariam criando um braço do tráfico na cidade da vereadora, e esse dinheiro seria usado para fortalecer o tráfico", disse o delegado.

Segundo Simões, o sequestro foi para capitalizar o tráfico. "Inclusive um deles é foragido do sistema carcerário autuado pelo crime de tráfico e responsável por um homicídio acontecido recentemente em Rio Novo do Sul, com relação ao tráfico."

O rapaz preso deve responder por extorsão mediante sequestro, porte de arma e corrupção de menores.

O adolescente apreendido foi levado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo e vai ser investigado por ato infracional análogo aos crimes de sequestro mediante extorsão e porte ilegal de arma de fogo.