Polícia de SC resgata menor grávida e outros 12 em condição análoga à escravidão

Na realidade, os trabalhadores eram obrigados a trabalhar 11 horas por dia, e pagar por alimento e moradia. Com isso, os ganhos eram metade do previsto.

De acordo com a Polícia Civil, o local estava insalubre, com apenas um banheiro, e pouca comida. Imagens divulgadas mostram que eles dormiam em beliches, e a geladeira estava suja e sem alimentos. O responsável por levar os trabalhadores à plantação foi preso em flagrante.

