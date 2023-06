Polícia cumpre 54 mandados contra quadrilha no RJ sobre golpe do falso anúncio

No local marcado, os criminosos sequestravam as vítimas, faziam transferências bancárias via Pix e também exigiam dinheiro das famílias para a libertação das pessoas.

Os suspeitos atraíam as pessoas com anúncios de venda de veículos em uma rede social, conforme mostrou o jornal O Globo.

Ao menos 50 pessoas foram vítimas do grupo, que deixou um prejuízo estimado em mais de R$ 600 mil, de acordo com o MPRJ.

