Polícia confirma que corpo encontrado em poço em SP é de menina de 8 anos

O crime foi registrado pela 1ª Delegacia da Divisão de Homicídios do DHPP, que apura o envolvimento de um adolescente no crime, bem como atua para esclarecer todas as circunstâncias relativas aos fatos, disse a SSP, em nota.

O poço fica a 500 metros da casa de Lana. Segundo a polícia, a criança estava com a mesma roupa do dia em que desapareceu.

Um morador do bairro acionou a polícia após desconfiar que corpo da garota pudesse estar no poço, disse o delegado Alessandro Amorim ao programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.