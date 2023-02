Polícia Civil vai investigar ação da Rota com suspeito morto e pedestre ferido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil vai investigar a intervenção da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) a uma tentativa de roubo que deixou um suspeito morto e um pedestre ferido na noite de sexta-feira (10) na região de Santo Amaro, zona sul de São Paulo.

Os policiais militares trafegavam, por volta das 18h40, pela avenida Professor Alceu Maynard Araújo, quando avistaram dois homens tentando roubar a motocicleta de um casal que havia parado em um semáforo no cruzamento da via com avenida Cecília Lottenberg.

Vídeo feito pelo ocupante de um veículo que estava próximo ao local mostra quando os policiais militares da Rota se aproximam dos suspeitos. Tiros podem ser ouvidos. Um dos homens corre, mas poucos passos depois, ele cai na calçada. Mesmo caído, um dos PMs atira em sua direção.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), um dos homens apontou a arma em direção os policiais, que reagiram.

Um dos suspeitos, que tinha 20 anos, foi baleado no peito e morreu no local.

Um adolescente de 16 anos foi apreendido. Com ele, de acordo com a pasta, foi localizado o celular de uma das vítimas.

O casal que sofre a tentativa de roubo não se feriu, conforme a polícia.

No entanto, uma mulher que passava pela rua no momento dos tiros foi atingida. A própria PM chegou a relatar que a vítima foi baleada. Mas, segundo a Polícia Civil, ela foi atingida por fragmentos dos tiros, que causaram lesões superficiais.

Ela foi socorrida por uma ambulância do Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Santa Paula, no Brooklin, onde foi medicada e liberada.

A Polícia Militar disse ter encontrado uma pistola calibre .40 com os suspeitos. A arma está com a numeração raspada.

Além da investigação da Polícia Civil, foi aberta uma apuração por meio de um Inquérito Policial Militar.

O caso foi registrado como roubo de veículo, morte decorrente de intervenção policial, lesão corporal decorrente de intervenção policial, e apreensão de adolescente no 11º DP (Santo Amaro).