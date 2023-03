Polícia Civil faz operação emergencial para prender traficantes na cracolândia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil fez na tarde desta segunda-feira (20) uma operação mergencial para prender traficantes na cracolândia.

A ação foi realizada na rua Guaianases, na região central, onde atualmente há concentração de dependentes químicos, e ocorreu um dia após a Folha de S.Paulo mostrar que o fluxo -como é chamada a aglomeração de usuários de drogas- se fixou em ruas do bairro Santa Ifigênia, retomando ali uma rotina que durante décadas foi observada no entorno da praça Júlio Prestes, também no centro.

Houve correria, e comércios fecharam as portas mais cedo nesta segunda.

Policiais civis acompanhados de agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) entraram no quarteirão tomado pelos usuários de drogas no momento em que funcionários da prefeitura faziam a limpeza do local.

Barracas e tendas montadas na via e calçadas foram retiradas. De acordo com investigações policiais, as estruturas são usadas pelos traficantes para que não sejam flagrados por câmeras de segurança e drones da GCM enquanto comercializam pedras de crack.

Minutos após a ação policial, o fluxo voltou a se reunir na rua dos Gusmões, na esquina da rua Conselheiro Nébias, no quarteirão seguinte.

Mais cedo, uma fita de sinalização havia sido amarrada pelos dependentes químicos para delimitar o espaço reservado a eles na via. O item foi retirado pelos funcionários da prefeitura.