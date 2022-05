Polícia Civil corrige para 23 o número oficial de mortos na Vila Cruzeiro

A corporação diz, porém, que três dessas mortes não ocorreram na operação da Vila Cruzeiro, mas em meio a um confronto entre traficantes no morro do Juramento, a pouco mais de 5 km do local onde houve a operação da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil corrigiu para 23 o número oficial de mortos resultantes da operação deflagrada na terça-feira (24) na Vila Cruzeiro. As unidades de saúde para onde os corpos foram levados vinham confirmando as mortes ao longo da semana --a última informação foi de que já havia 26 mortos.

