Polícia Civil confirma que perfil de Taynara Motta, do caso 'Marmitagate', é falso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O caso apelidado pela web de "Marmitagate" acaba de ganhar um novo capítulo. O delegado Felipe Orsi, responsável pela investigação do Alimentando Necessidades -projeto acusado de fraude, afirmou que o perfil de Taynara Motta, que divulgava o trabalho nas redes sociais, é falso.

O perfil de Taynara se apresentava como uma das coordenadoras do Alimentando Necessidades, ao lado de Duda Poleza, 19. No final do mês de setembro, internautas passaram a desconfiar da veracidade do projeto e da existência de Taynara, uma vez que o perfil não compartilhava informações pessoais ou publicava fotos.

As suspeitas aumentaram após o perfil do projeto anunciar uma live no Instagram e publicar dois vídeos: um de Duda e outro de Taynara, ambas sozinhas. Porém, internautas apontaram que, o vídeo de Taynara, que foi apagado da conta, tratava-se de Duda usando filtros do Instagram no rosto e peruca.

"É importante ressaltar que o fato de ser um perfil falso não conclui necessariamente que há fraude. A Polícia irá se pronunciar somente no final da investigação", afirma o delegado, em um vídeo compartilhado com a Folha de S.Paulo. O projeto Alimentando Necessidades supostamente entregava marmitas para moradores de rua na cidade de Blumenau, em Santa Catarina.

Após o início das investigações, Duda se pronunciou através do TikTok e afirmou que foi prestar depoimento à polícia. Ela afirmou que entregou todo o material que tinha para a Polícia, "para finalmente me inocentar". A jovem também anunciou o encerramento do projeto Alimentando Necessidades.

Orsi também afirmou que mais de 100 pessoas podem ter sido vítimas do suposto golpe. Segundo ele, aproximadamente 10 ocorrências relacionadas ao caso foram registradas em Blumenau, a cerca de 150 km de Florianópolis.