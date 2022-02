Polícia Civil coleta DNA de parentes para identificar vítimas

Para facilitar a locomoção até o local, será disponibilizado um ônibus da Polícia Civil, que sairá de um mercado localizado na rua Teresa, no Centro da cidade. O transporte sairá do local para o clube às 8h30 e às 12h30.

As famílias que ainda não fizeram o comunicado podem procurar a unidade da DDPA instalada na Sala Lilás, no Posto Regional de Polícia Técnica e Científica (PRPTC) de Petrópolis, ou no núcleo instalado no Clube Petropolitano. Depois, a polícia entrará em contato diretamente com a família.

A coleta será feita no Clube Petropolitano, localizado à avenida Roberto Silveira, n° 82, no Centro. Devem comparecer somente os convocados para aquele dia, de 9h às 12h e de 13h às 17h.

De acordo com a corporação, diariamente serão chamadas 20 famílias que já registraram ocorrência de desaparecimento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Cada família que coletar o material genético receberá uma cesta básica, em uma parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro começa nesta segunda-feira (21) um mutirão para coleta de DNA dos familiares de desaparecidos para ajudar na identificação das vítimas das chuvas em Petrópolis. Com mais de 170 mortos, o temporal ocorrido na terça-feira (15), é o mais letal da história da cidade.

