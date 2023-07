Polícia apura se sargento matou colega e atirou contra outras cinco pessoas em MG

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que a perícia oficial realiza levantamentos iniciais no local e que apura as circunstâncias do crime. Ainda segundo a polícia, "dois corpos foram encaminhados ao Posto Médico-Legal da cidade".

A festa ocorreu no Grêmio Recreativo de Subtenentes e Sargentos de Uberlândia, no bairro Jaraguá.

De acordo com informações do jornal Estado de Minas, o sargento Isaque Frederico Silva Ferreira, 32, teria atirado contra uma colega, também militar, por ciúmes. Ele foi baleado em seguida por um policial penal, que também estava na festa que ocorria em um clube militar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.