Polícia apura disputa de facções em morte de líder quilombola, diz governador

Ela é mãe de Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, mais conhecido como Binho do Quilombo, assassinado há quase seis anos, no dia 19 de setembro de 2017.

As outras duas hipóteses são de que o crime teria sido motivado por briga de territórios ou intolerância religiosa, segundo o petista. "É claro que tem informações que nem a gente tem acesso, mas eu pedi uma certa celeridade, com responsabilidade", acrescentou Jerônimo.

Jerônimo disse que essa possibilidade é a mais "premente". "Se isso aconteceu, da mesma forma [que as outras teses] nós haveremos de nos debruçar sobre ela, em uma parceria integrativa com o governo federal, com a Polícia Federal", disse o governador.

