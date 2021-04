Polícia apreende meia tonelada de cocaína na Grande São Paulo

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), da gestão João Doria (PSDB), agentes do 4º DP de Guarulhos (também na Grande SP) receberam a informação de que um carro era utilizado no transporte de drogas. O automóvel foi localizado em um sítio.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Meia tonelada de cocaína foi apreendida pela Polícia Civil na tarde de sexta-feira (16) na rua Cinco, no Jardim Costão, em Guararema (Grande SP). Parte do entorpecente estava escondido em um bunker.

