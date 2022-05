Polícia apreende Lamborghini, Porsche e carros de luxo em esquema suspeito de rifas

Os responsáveis pelo esquema, de acordo com a polícia, são influenciadores digitais --somente um deles tem 3,2 milhões de seguidores no Instagram, conforme as investigações.

De acordo com a polícia, os suspeitos multiplicam o dinheiro ilícito investido nas rifas. "Os valores obtidos são posteriormente aplicados em outros investimentos, tudo com o intuito de lavar e multiplicar o dinheiro de origem ilícita", afirma o Deic.

O total de número vendidos em média pode render o dobro do valor do veículo. Ou seja, para um carro avaliado em R$ 100 mil, a rifa arrecada R$ 200 mil.

Segundo a polícia, as rifas são realizadas pelo Facebook e pelo Instagram. Os preços de cada número chegam a R$ 100, dependendo do bem disponibilizado.

