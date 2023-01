Polícia apreende carro que aluna da USP alugou com R$ 20 mil da formatura

"A maior parte do valor está relacionada a infraestrutura física e eles [Ás Eventos] disseram que iriam absorver os valores com seus fornecedores parceiros", disse Farid sobre a festa, que deveria custar em torno de R$ 1,8 milhão.

O prédio é novo, de alto padrão, com porta giratória na entrada e apartamentos com varanda.

O total utilizado por Alicia em benefício próprio ainda é desconhecido. A quantia, porém, "é incompatível com a renda que ela tinha de no máximo quatro mil e poucos reais" por mês, afirmou a delegada na semana passada.

O modelo, avaliado em R$ 120 mil, foi apreendido na manhã desta terça (24) pela polícia civil no apartamento também alugado pela estudante. O aluguel do carro e o do apartamento foram pagos com o dinheiro arrecadado para a formatura.

