Polícia apreende 74 celulares furtados durante The Town

As mulheres foram localizadas por policiais civis infiltrados no evento.

O grupo foi preso na madrugada de 11 de fevereiro, durante uma festa de pré-Carnaval no estádio do Canindé, na região central de São Paulo.

No Carnaval, a Polícia Civil prendeu cinco mulheres suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em furtar telefones celulares em eventos fechados e locais de grande aglomeração. Com elas, foram localizados 61 aparelhos.

Todos os objetos foram apreendidos. Foi realizada perícia nas mochilas, de acordo com a SSP, e as investigações continuam para identificar os criminosos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil encontrou 74 aparelhos celulares furtados durante o festival de música The Town. Os celulares foram localizados na madrugada de domingo (10) por seguranças do evento, no autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo.

