Polícia apreende 600 kg de cocaína após perseguir caminhão no Rio

“A apreensão representa um grande prejuízo financeiro para a principal facção criminosa que atua no Rio de Janeiro, uma vez que o carregamento pode valer mais de R$ 250 milhões no tráfico internacional”, ressaltou a polícia.

Os policiais civis conseguiram deter o motorista e, ao verificar o interior do baú, localizaram centenas de tabletes de substância semelhante à cocaína, acondicionados em bolsas de viagem. O homem foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo conduzido, juntamente com o caminhão e a droga, para a sede da Core, na Cidade da Polícia.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu cerca de 600 kg de cocaína nesta segunda-feira (1º), na zona norte da capital fluminense, após perseguição a um caminhão que transportava a droga. As informações são da Agência Brasil.

