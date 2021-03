Polícia apreende 1,3 tonelada de droga escondida em carregamento de telhas na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um carregamento com cerca de 1,3 tonelada de maconha, que estava escondida dentro de telhas, foi apreendido pelo Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), da Polícia Civil, nesta sexta-feira (19), em Osasco (Grande SP). Um homem foi preso.

Os trabalhos foram desempenhados por equipes da 2ª Divecar (Delegacia da Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas). Após apurações e trabalho de inteligência, os agentes descobriram que o suspeito estaria chegando à cidade com um carregamento de drogas e seguiria até um pátio na avenida Doutor Mauro Lindemberg Monteiro, na mesma cidade.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), gestão João Doria (PSDB), os policiais civis foram até o endereço indicado e se depararam com o investigado realizando a manobra do caminhão. Foi realizada a abordagem e, após ser questionado, o suspeito confessou que estava transportando entorpecentes na carroceria.

Foi realizada busca no veículo e localizadas várias pilhas de telhas com um recorte no meio, onde havia um plástico com tijolos de maconha dentro.

Toda a substância foi apreendida para perícia e o homem preso em flagrante. Ele foi levado à especializada, onde foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça.