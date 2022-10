Pneus estouram e fazem avião derrapar, interditando pista em Congonhas

Segundo o órgão, responsável pela administração dos aeroportos brasileiros, as equipes técnicas foram acionadas e as providências necessárias tomadas de imediato para a retirada da aeronave o mais rápido possível.

Segundo a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), o acidente ocorre no pneu do trem de pouso traseiro, às 13h32, após a aeronave pousar, e fez com que ela saísse da pista, parando na taxiway.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os pneus de um avião de pequeno porte estouraram na tarde deste domingo (9), no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, enquanto ele taxiava na pista, fazendo com que a aeronave derrapasse.

