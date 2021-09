PMs são presos após matarem foragido da Justiça em Ourinhos

"Dada a gravidade das imagens expostas e conduta inaceitável de quem tem o dever de zelar pela legalidade e proteção das pessoas, a Polícia Militar, compromissada com defesa da vida, continuará apurando com o rigor necessário e informará à sociedade de todos os atos de investigação decorrentes", diz comunicado da PM paulista.

"Esperava que as imagens confirmassem a versão apresentada por eles, foi com surpresa que a gente viu [que não]", disse o delegado.

Um inquérito foi instaurado em sequência, com pedido de prisão temporária de Zanete e Campos, que foi autorizada no dia seguinte.

"Pedimos um mandado judicial e fomos até a casa com um técnico da área. Encontramos o gravador e, com surpresa, vimos nas imagens que a versão apresentada pelos policiais não era real, não coincidia com as imagens que a gente estava vendo", disse o delegado.

A vítima era um foragido da Justiça por tentativa de homicídio. Quando abordado próximo a uma casa pelo subtenente Alexandre Davi Zanete, 49, e pelo cabo João Paulo Herrera de Campos, 37, Junqueira põe as mãos na cintura e, em seguida, as leva à cabeça e se aproxima dos PMs. Nesse momento, é atingido pelo primeiro tiro.

