PMs são flagrados filmando e batendo papo com bolsonaristas durante invasão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Agentes da Polícia Militar do Distrito Federal foram flagrados neste domingo (8) fazendo imagens e conversando com bolsonaristas, enquanto o Congresso Nacional era invadido. A cena foi divulgada pela jornalista Ana Flor, da GloboNews.

No vídeo, um militar aparece filmando e outro, ao seu lado, conversando com outros três homens -dois deles, vestidos com a bandeira brasileira.

Um grupo de milhares de extremistas bolsonaristas que marchava pela Esplanada dos Ministérios enfrentou os bloqueios policiais e invadiu o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a sede do STF na tarde deste domingo (8).

Os extremistas atacaram primeiro o prédio do Congresso. Eles enfrentaram os policiais que mantinham bloqueios na área, subiram a rampa do Congresso e, em seguida, tomaram as famosas cúpulas. Eles também quebraram a vidraça do Salão Nobre do prédio e conseguiram entrar no Congresso Nacional, apesar de enfrentarem resistência da Polícia Legislativa.

Após a tomada do Congresso, um grupo menor também se dirigiu ao Palácio do Planalto, sede do governo federal, e conseguiu entrar na área externa do prédio. Policiais formaram uma barreira para impedir acesso ao interior do edifício, de onde despacham o presidente da República e vários ministros.

Os manifestantes conseguiram subir a rampa do Planalto, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu a faixa presidencial há uma semana. Lula não está em Brasília. Ele viajou para Araraquara, no interior de São Paulo, para avaliar o impacto das chuvas que atingiram a região nos últimos dias.