PMs são afastados ao festejarem soltura de colegas suspeitos de estupro e tortura

O promotor explica que os servidores foram exonerados somente das funções de comando, não do cargo público, o que só pode ocorrer somente ao final da investigação, caso sejam comprovadas as acusações. O prazo da investigação é de 90 dias.

Quando tomou conhecimento do fato, a Promotoria de Justiça Militar instaurou um procedimento investigatório criminal para apurar se houve apologia ao crime e incitação à indisciplina, crimes que estão previstos no código penal militar.

BELÉM, PA (UOL/FOLHAPRESS) - Quatro oficiais militares que exerciam funções de comando na Rotam (Ronda Tática Metropolitana) em Belém foram afastados e designados para outras funções por terem comemorado o relaxamento da prisão de outros quatro policiais militares suspeitos de estupro e tortura de uma jovem. Um vídeo com imagens da comemoração no pátio do quartel, filmado na sexta-feira (19), viralizou nas redes sociais.

