PMs da Rota são presos após morte de suposto sequestrador

No local, policiais militares da Rota contaram ter encontrado um dos suspeitos e, segundo eles, houve troca de tiros. O homem ferido foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros e levado ao Pronto-Socorro Regional de Osasco, onde morreu.

Durante a fuga, uma equipe de policiais do batalhão de Cajamar se deparou com os suspeitos, mas também diz ter sido recebida a tiros.

